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Balkonda otururken parmağına kurşun isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 07:40 | Son Güncelleme

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu sağ el işaret parmağına isabet eden Ayşegül Kesimal (41), yaralandı.

Balkonda otururken parmağına kurşun isabet etti

Olay, öğle saatlerinde Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Ayşegül Kesimal'in sağ el işaret parmağına nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti.

Saplanan mermi çekirdeği ile parmağı kanlar içerisinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kesimal, ameliyata alındı. Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan kadın bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rize Ardeşen

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiyem bu tür olaylara alınmalı. artık herkeste silah var.
BALKONA ÇIKMAYIN ! DIŞARI ÇIKARKEN KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK ÇELİK BAŞLIK SİLAH VE BOLCA MÜHİMMAT ALMAYI UNUTMAYIN ! BURASI TEXAS ! BURDA YAŞAMAK ZORDUR :) :) :) :) :) :) :) :) :)
havaya sikilan mermiyi eridigini sananlar bi bitmediniz
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