Balkonda saksıların arasındaki yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, apartmanın 1'inci kat balkonundaki saksıların arasında yılan görüldü. Haber verilen itfaiye ekipleri, yılanı özel aparatla yakalayıp, Irlamaz Çayı kenarında doğal ortamına bıraktı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Altay Mahallesi Bilge Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Nurayat Yörükoğlu'na ait 1'inci kattaki dairenin balkonuna çıkan ev sahibinin bakıcısı Havva Karaaslan, saksıların arasında yılan olduğunu fark etti. Yılanı görünce paniğe kapılan bakıcının çığlıkları üzerine komşular eve gelip, itfaiyeye haber verdi. İhbarla eve gelen ekipler, 1 metre boyundaki yılanı özel aparatla etkisiz hale getirip, yakalayarak, çuvala koydu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından Irlamaz Çayı kenarına götürülüp, doğal ortamına bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı
Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
İnşaat çukuruna kurt düştü!
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum