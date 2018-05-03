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Balkondaki saksılar arasındaki yılanı itfaiye yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın birinci kat balkonundaki saksılar arasındaki bir yılan itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalanıp, götürüldüğü Irlamaz Çayı kenarında doğal ortamına bırakıldı.

Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın birinci kat balkonundaki saksılar arasındaki bir yılan itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalanıp, götürüldüğü Irlamaz Çayı kenarında doğal ortamına bırakıldı. Altay Mahallesi, Bilge Sokak'taki beş katlı bir apartmanda, Nurayat Yörükoğlu'na ait birinci kattaki dairenin balkonuna çıkan evin sahibinin bakıcısı Havva Karaaslan, bugün saat 10.00 sıralarında bir yılan olduğunu fark etti. Saksılar arasındaki yılanı görünce paniğe kapılan bakıcının çığlıklarına koşan komşular, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 1 metre boyundaki yılanı özel bir aparatla etkisiz hale getirip, yakaladı ve bir çuvala koydu. Yılanın yakalanmasıyla etraftakiler herkes rahat bir nefes aldı. Yılan itfaiye ekipleri tarafından Irlamaz Çayı kenarına götürülüp, burada doğal ortamına bırakıldı.

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