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Balkondan düşen bebek hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

Balkondan düşen bebek hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde balkondan düşen 1,5 yaşındaki İbrahim Ezzami, Konya'daki hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'nde birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Ezzami, dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri, bebeği ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağır olan bebek, 60 Evler Stadı'na inen ambulans helikopterle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Konya'da Balkondan Düşen Çocuk

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