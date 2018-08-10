Balkondan düşen kadını iş yerinin tentesi kurtardı

Düzce'de, evinin balkonundan alt kattaki dükkanın saç tentesine düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan yabancı uyruklu R.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü.

Alt kattaki iş yerinin saç tentesine takılı kalan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Düzce Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

