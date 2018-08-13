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Balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

Balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde gece misafir kaldığı evin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Zekai Kutlu, Bozkurt ilçesinde düğüne katıldıktan sonra bir yakınına misafir oldu.

Gece apartmanın üçüncü katındaki evin balkonunda dinlenmeye çekilen Kutlu, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Kutlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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