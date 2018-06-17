Balkondan sarkan çocuğu kurtaran Malili, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Fransa'nın başkenti Paris'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamaudou Gassama, 5 yıl sonra döndüğü ülkesinde kahraman gibi karşılandı.

Yerel basındaki haberlere göre, kalabalık bir grup, 22 yaşındaki Gassama'yı Mali'nin başkenti Bamako'daki Modibo Keita Uluslararası Havalimanı'nda alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

Kendisini için gelenleri selamlayan Gassama'nın, Cumhurbaşkanı İbrahim Ebubekir Keita tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Gassama'nın Paris'te geçen ay hızlı şekilde binaya tırmanarak balkondan sarkan 4 yaşındaki bir çocuğu kurtardığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'na davet edilen Gassama'ya Fransız vatandaşlığı verilmiş, göçmen genç ayrıca itfaiye eri olarak işe alınmıştı.

Fransa'nın Gassama'ya vatandaşlık vermesi, göçmenleri "işe yarayan" ve "işe yaramayan" olarak ayırdığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birçok göçmen gibi Fransa'ya tehlikeli bir yolculuk sonunda varan Gassama, 2014 yılında İtalyan Donanması tarafından denizden kurtarılmıştı. 2016 yılının ilk aylarına kadar Roma yakınlarında bir mülteci kabul merkezinde tutulan Gassama, daha sonra pizzacı ve futbolcu olarak çalışmıştı. Eylül 2017'de Fransa'ya ayak basan Gassama, sınır dışı edilme korkusuyla geceleri inşaatlarda çalışarak geçimini sağlıyordu.

