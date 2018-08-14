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Balon patlatma oyunu oynarken 15 iğne yuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, ağzına aldığı iğnelerle balon patlatmaya çalışan Hülya D.

Balon patlatma oyunu oynarken 15 iğne yuttu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, ağzına aldığı iğnelerle balon patlatmaya çalışan Hülya D. (17), üzerine atlayan kedi nedeniyle paniğe kapılınca, 15 iğneyi yuttu. İğnelerden 3'ü doğal yollarla çıkarken, 3'ü de hastanede yapılan operasyonla alındı. Vücudundaki 9 iğne henüz çıkarılamayan Hülya D., gözlem altında tutuluyor.
Arkadaşlarıyla dün balon patlatma oyunu oynayan lise öğrencisi Hülya D., yere uzanıp ağzına toplu ve dikiş iğneleri aldı. İğneleri ağzından fırlatarak balonları patlatmaya çalışırken, Hülya'nın üzerine bir kedi atladı. Paniğe kapılan Hülya, 15 iğneyi yuttu. Korkudan ailesine durumdan bahsetmeyen Hülya, akşam saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan müdahale sonucu iğnelerden 3'ü doğal yolla çıkarken, midede ve ince bağırsakta bulunan 3 iğne de endoskopi yöntemiyle alındı. Kalan 9 iğnenin midede ve ince bağırsakta bulunduğu belirlendi. Hülya D., gözlem altına alınarak tedavisine başladı.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan; Hülya D.'nin kendilerine yabancı cisim yutma şikayetiyle geldiğini belirterek, "Hastamız sokakta arkadaşları ile balon patlatma oyunu oynarken, yaklaşık 15 tane iğne ağzına almış. O esnada üzerine bir kedinin sıçraması nedeniyle ağzındaki bütün iğneleri yutmuş. Hastamız müşahedeye alındı" dedi. Prof. Dr. Doğan, yapılan incelemelerde bazı iğnelerin halen hastanın mide ve ince bağırsağında görüldüğünü de belirterek, "Bugün üst endoskopik sistemle iğnelerin bazıları çıkartıldı. Şu an 3 tane iğne çıkardık. Kalan dikiş ve toplu iğneler halen bağırsakta. İlerleyen dönemlerde normal yollar ile iğneler çıkmazsa, kolonoskopi yöntemi ile diğer iğneleri çıkaracağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Balon patlatma oyunu oynarken 15 iğne yuttuBalon patlatma oyunu oynarken 15 iğne yuttuBalon patlatma oyunu oynarken 15 iğne yuttu

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