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Balon pilotu Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, balon pilotu Meltem Özlem (27), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı.

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, balon pilotu Meltem Özlem (27), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı.

Balon pilotu Meltem Özlem, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda balonuna Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı bağladı. Çinli turistleri aldıktan sonra balonu havalandıran Özlem, Kapadokya semalarında yaklaşık 2 saat boyunca, Atatürk posteri ile Türk bayrağını dalgalandırdı. Göreme ilçesi Aşk Vadisi'nden havalanan pilot Özlem, beraberindeki 15 Çinli turiste Kapadokya'yı gezdirdi. Bugün havalandırılan yaklaşık 150 balonun çoğunda Türk bayrağı olduğu gözlendi. Balonuna Atatürk posteri ve Türk bayrağı asan Meltem Özlem, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü turistlere de anlattım. Bugünün önemini duyunca onlar da mutlu oldular" dedi. Balon indirildikten sonra Çinli turistler, Atatürk posteri önünde fotoğraf çektirdi.

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