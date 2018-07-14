HABER

Balta ve bıçaklı saldırı anı, güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:30 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin, eşinin eski kocası tarafından balta ve bıçaklı saldırıya uğraması, güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin, balta ve bıçaklı saldırıya uğraması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, geçen ay iş yerine gitmek üzerine evinden çıkan Akif S. (32), otomobiliyle geldiği Kaya Erdem Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta durduğu sırada eşinin eski kocası O.P'nin (35) saldırısına uğradı.

Baltayla otomobilin camını kıran ve kapıyı açarak içeri girip üzerinde bulundurduğu bıçakla Akif S'yi 5 yerinden yaralayan O.P. olay yerinden kaçtı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Akif S. vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akif S. yaklaşık 3 hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, yakalanan O.P. ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Akif S'nin saldırıya uğradığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobil ışıkta beklediği sırada bir kişinin araca yaklaşarak baltayla sürücü kapısının camına vurduğu daha sonra kapıyı açarak elindeki cisimle Akif S'ye defalarca vurduğu görülüyor. Otomobilin içinde boğuşma ve bir kişinin araçtan inerek kaçması görüntülerde yer alıyor.

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Sosyal deneyde '3 saatte' '3 kişi' çöpü kutuya attıSosyal deneyde '3 saatte' '3 kişi' çöpü kutuya attı
Engelli rekortmen Esmeray, 15 Temmuz şehitleri için daldıEngelli rekortmen Esmeray, 15 Temmuz şehitleri için daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balta ve bıçakla saldırı Karabük kırımızı ışık otomobil

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.