Balta ve bıçaklı saldırı anı, güvenlik kamerasında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin, balta ve bıçaklı saldırıya uğraması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, geçen ay iş yerine gitmek üzerine evinden çıkan Akif S. (32), otomobiliyle geldiği Kaya Erdem Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta durduğu sırada eşinin eski kocası O.P'nin (35) saldırısına uğradı.
Baltayla otomobilin camını kıran ve kapıyı açarak içeri girip üzerinde bulundurduğu bıçakla Akif S'yi 5 yerinden yaralayan O.P. olay yerinden kaçtı.
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Akif S. vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akif S. yaklaşık 3 hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, yakalanan O.P. ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Akif S'nin saldırıya uğradığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobil ışıkta beklediği sırada bir kişinin araca yaklaşarak baltayla sürücü kapısının camına vurduğu daha sonra kapıyı açarak elindeki cisimle Akif S'ye defalarca vurduğu görülüyor. Otomobilin içinde boğuşma ve bir kişinin araçtan inerek kaçması görüntülerde yer alıyor.
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