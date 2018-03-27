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"Baltalı cinayete" 25 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:17 | Son Güncelleme

Edirne'nin Havsa ilçesinde, bir kişiyi baltayla başına vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde, bir kişiyi baltayla başına vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Gürkan Özkan ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Özkan'ın cezai ehliyetinin olup olmadığın anlaşılması için gönderildiği Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu.

Sanık avukatı raporun eksik incelemeye dayalı verildiği kanaatinde olduklarını söyleyerek, sanık hakkındaki tüm tedavi evraklarının toplanarak yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, rapor hakkında verdiği ara kararında, yeniden rapor aldırmanın dosyaya bir yenilik getirmeyeceğini belirterek, sanık avukatının talebini oy birliği ile reddetti.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaayı tekrarladığını belirterek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Özkan ise savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ölen kişi ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Daha önce de aramızda herhangi bir tartışma geçmemiştir. Ben suç saatlerinde anneannemin kapısındaydım." dedi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanık Özkan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

İki yıl önce aralık ayında Edirne'nin Havsa ilçesinde Mustafa Bozacı'yı (62) başına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özkan, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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