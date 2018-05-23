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Baluken'in cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını inceleyerek aynı cezaya hükmetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık avukatının itirazı üzerine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını inceledi.

Heyet, dosya kapsamında herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, toplanan delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Heyet ayrıca, sanık avukatlarının tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Böylelikle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

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4. Ceza Dairesi Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken

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