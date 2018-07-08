"Balyacıların" zorlu mesaisi

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Buğday tarlaları, hasadın ardından bugünlerde balya işçilerinin zorlu mesaisine ev sahipliği yapıyor.
Hasat edildikçe tarlada kalan saplar, balya makinesiyle önce yirmi beşer kiloluk dikdörtgen şeklinde düzenli bir hale getiriliyor. Balyaların tarladan ahırlara taşınması ise sezonluk çalışan emekçilere kalıyor.
İşçiler, sıcağa aldırmadan, sabahtan başladıkları işlerini güneş batana dek sürdürüyor.
Sıcaklıkların zaman zaman 35 dereceye yaklaştığı günlerde tarlalarda işçiler, saman balyalarından korunmak için başlarına tülbent takarak çalışıyor.
İşçiler taşıdıkları her saman balyasına karşılık yaklaşık 1 lira 50 kuruş ücret alıyor. Genelde biri traktör başında getirilen balyaları düzenleyen olmak üzere 2 taşıyıcı 3 kişilik ekipler halinde çalışan balyacılar akşama kadar bin balya taşıyabiliyor.
- Harçlıklarını çıkarıyorlar
Balya taşıyan işçilerden biri de Eren Demir. Demir, arkadaşı Mustafa Özcan ve Erdem Sözer'le balya taşıyor.
Eren Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 derecelere yükselen sıcaklıkta harçlıklarını çıkarmak için uğraş verdiklerini söyledi.
Erdem Sözer ise sezonda kişi başı on bine yakın balya taşıdıklarını ifade ederek, "İş zor bu sene üniversite sınavına girdim arkadaşımla harçlıklarımızı çıkarıyoruz." dedi.
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