Balya’da Dereköy ilkokulu çalışmalarıyla göz dolduruyor

Balıkesir’in Balya ilçesinde, ilçeye 47 kilometre uzaklıktaki Dereköy İlkokulu, dezavantajlı şartlarına rağmen çalışmalarıyla öne çıkıyor. Balya Dereköy ilkokulunda öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini güçlendirmek, doğru düşünme, doğru hamle ve doğru sonuç için zeka oyunlarına ağırlık verildi.

Dereköy İlkokulu’nda, atalarımızın oynadığı ve unutulmaya yüz tutmuş oyunları gün yüzüne çıkarmak, unutulmamasını sağlamak ve yeni nesillere tanıtmak ve öğretmek amacıyla bir dizi etkinlikler düzenleniyor. Okulda, zeka oyunları da devam ediyor. Bu bağlamda öğrencilere reversi, mangala, q’bitz gibi zeka oyunları öğretiliyor. Etkinliklerin devam edeceğini anlatan Okul Müdürü Özkan Aravacıklı "Akıl ve Zeka Oyunları öğrencilerimizin hem hafızalarını geliştiriyor hem de öğrencilerimize doğaçlama gelişen sorunlara karşı çözüm üretme alışkanlığı kazandırıyor. Öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyor. Biz burada öğrencilerimiz için varız ve onlar için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.