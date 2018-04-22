HABER

Balyalı öğrenciler ağaç dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Balya ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Balıkesir’de Balya ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ağaç dikimi gerçekleştirdi. İlçeye bağlı kırsal Ören ve Danişment Mahalleleri arasındaki alanda gerçekleştirilen ağaç dikimine, Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çelik ve bazı daire müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Dikim alanına giden öğrencilere. Orman İşletme Şefi Murat Cin, dikim konusunda bilgiler verdi. Kaymakam Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çelik ilk fidanları dikerek etkinliğe öncülük yaparken, birer dikili ağacı olan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Etkinlikte, 300 adet fıstıkçamı toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Okul müdürü Ahmet Kürcen "Geleceğin büyükleri olan çocuklara yeşili sevdirmek, korumak ve bilgilendirmek amacıyla ağaç çeşitleri tanıtılıp, ağaç dikmenin önemini anlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Ağaçlandırma çalışmasına katılan çocuklarımız ’bizim de bir ağacımız olsun’ diyerek fidan diktiler. Ağaç dikimi esnasında çocuklar, aralarında keyifli konuşmalar yaparak bilgi alışverişinde bulundular. Fidanları dikerken, toprağın da zevkini yaşayan çocuklarımız ağaçlarını diktikten sonra can suyu verdiler. Dikilen ağaçların üzerine sınıflarının isimleri yazıldı. Çocuklarımıza doğal yaşamı sunmaya çalışarak, doğaya saygılı ve seven bir nesil yetiştirmenin mutluluğunu yaşamış bulunmaktayız" dedi.

Balyalı öğrenciler ağaç dikti

1 / 6

Balyalı öğrenciler ağaç dikti

Balyalı öğrenciler ağaç dikti
2 / 6

Balyalı öğrenciler ağaç dikti

Balyalı öğrenciler ağaç dikti
3 / 6

Balyalı öğrenciler ağaç dikti

Balyalı öğrenciler ağaç dikti
4 / 6

Balyalı öğrenciler ağaç dikti

Balyalı öğrenciler ağaç dikti
5 / 6

Balyalı öğrenciler ağaç dikti

Balyalı öğrenciler ağaç dikti
6 / 6

Balyalı öğrenciler ağaç dikti

Balyalı öğrenciler ağaç dikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Erzurum’da 3.2 büyüklüğünde deprem

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

Bursa'da içi su dolu tünelden geçenlerin sıkıntılarından kurtulduğuna inanılıyor

Bursa'da içi su dolu tünelden geçenlerin sıkıntılarından kurtulduğuna inanılıyor

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.