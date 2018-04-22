Balyalı öğrenciler ağaç dikti

Balıkesir’de Balya ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ağaç dikimi gerçekleştirdi. İlçeye bağlı kırsal Ören ve Danişment Mahalleleri arasındaki alanda gerçekleştirilen ağaç dikimine, Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çelik ve bazı daire müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Dikim alanına giden öğrencilere. Orman İşletme Şefi Murat Cin, dikim konusunda bilgiler verdi. Kaymakam Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çelik ilk fidanları dikerek etkinliğe öncülük yaparken, birer dikili ağacı olan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Etkinlikte, 300 adet fıstıkçamı toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Okul müdürü Ahmet Kürcen "Geleceğin büyükleri olan çocuklara yeşili sevdirmek, korumak ve bilgilendirmek amacıyla ağaç çeşitleri tanıtılıp, ağaç dikmenin önemini anlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Ağaçlandırma çalışmasına katılan çocuklarımız ’bizim de bir ağacımız olsun’ diyerek fidan diktiler. Ağaç dikimi esnasında çocuklar, aralarında keyifli konuşmalar yaparak bilgi alışverişinde bulundular. Fidanları dikerken, toprağın da zevkini yaşayan çocuklarımız ağaçlarını diktikten sonra can suyu verdiler. Dikilen ağaçların üzerine sınıflarının isimleri yazıldı. Çocuklarımıza doğal yaşamı sunmaya çalışarak, doğaya saygılı ve seven bir nesil yetiştirmenin mutluluğunu yaşamış bulunmaktayız" dedi.
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