"Balyoz" hakimi Diken'in FETÖ'den yargılandığı dava

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, "Balyoz darbe planı davası"nda yargılanan bazı sanıklar, davaya müdahillik talebinde bulundu. Buna ilişkin söz alan emekli tümamiral Hasan Hoşgit, Diken'in özellikle seçilen bir FETÖ üyesi olarak mahkemeye başkanlık ettiğini ifade ederek, yaklaşık 3,5 yıl cezaevinde kalarak hayatının mahvolduğunu, davaya müdahil olmak istediğini belirtti. Emekli tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun ve emekli tümamiral Abdullah Gavremoğlu ile bazı kişiler de davaya katılma talebinde bulundu. İddia makamının, gerek dilekçeyle gerekse mahkemede sözlü olarak Diken'in yargılandığı davaya müdahil olmak isteyen kişilerin, bu talebinin reddine karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan Diken, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılandığını belirterek, "Balyoz darbe planı davası"ndaki kararlara ilişkin yargılanma yapılmadığından bu taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

Verilen kısa aranın ardından mahkeme başkanı, Diken'in "Balyoz planı" davasında verdiği kararların göreviyle iligili olduğunu, buradaki yargılamanın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasına ilişkin olduğunu, buna ilişkin Yargıtay'ın emsal kararlarını da hatırlatarak tüm müdahillik talebinin reddine karar verdi. - Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) tanık olarak ifade veren, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Diken'in İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanmasında özel bir yönlendirme olup olmadığı konusunda bilgisinin olmadığını beyan ederek, buna ilişkin de Diken'in özel bir talepte bulunup bulunmadığını hatırlamadığını söyledi. Diken'le ilk olarak Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ağır ceza mahkeme başkanlarına yönelik verilen meslek içi eğitimde tanıştığını anlatan Okur, "O dönemde bana gelen bazı şikayet mektupları vardı. Diken'e, Balyoz davasındaki bazı sıkıntılardan bahsettim. Mektuplardan birisi oldukça ilginçti. Balyoz seminerinden bir gün önce Ankara'ya tayin olan bir sanık, seminere katılmadığı halde katılmış gibi gösterilmişti. Diken'e yargılama konusunda dikkatli olmasını söyledim. Bir de emekli Orgeneral Ergin Saygun ciddi bir kalp ameliyatı geçirecekti. Bakan bey, bana durumunu sormamı istedi. Sekreter aracılığıyla Diken'e ulaşmaya çalıştım. Daha sonra Diken, gece beni aradı ve Saygun'un tahliye edildiğini söyledi. Bu da ikinci görüşmemizdi." dedi.

"Ayrıca ilk görüşmemizde, Diken'e, 'Asıl büyük yargılama Allah huzurunda olacaktır. Bu insanlardan biri mağdur olursa senin aleyhine tanıklık yaparım." ifadelerini kullanan Okur, 17/25 Aralık sürecinin ardından 2014'ün Şubat ayında Adalet Bakanlığının bilgisi doğrultusunda Diken'in tayinini çıkardıklarını dile getirdi. - Eski savcı Kaplan'ın ifadesi SEGBİS'le tanık olarak ifadesine başvurulan eski cumhuriyet savcısı Hüseyin Kaplan ise "Balyoz darbe planı davası"nın görüldüğü mahkemede duruşma savcısı olarak da görev yaptığını anlatarak, itirafçı olmadığını ancak suç işlemediği için o dönem "cemaat" olarak adlandırılan yapıyla bağlantısının olduğunu kabul ettiğini kaydetti. Kaplan'ın, "İtirafçı olsaydım zaten cezaevinde olmayacaktım. Diken, 'Cemaatçidir' desem basın mensupları beni 'itirafçı oldu' diye yazacak. Diken'le ilgili gerçekleri anlatsam bu kez de 'FETÖ'cüler, FETÖ'cüleri koruyor' diye yazacak." diye söylemesinin ardından mahkeme başkanı, Kaplan'a, "Basının ne yazıp yazmayacağını bilemeyiz. Sana net olarak soruyorum. Ömer Diken'in FETÖ ile bağlantısı var mı yok mu?" şeklinde soru sordu.