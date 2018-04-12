HABER

"Balyoz" hakimi Diken'in FETÖ'den yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi - Aralarında, emekli tümamiraller Hasan Hoşgit, Abdullah Gavremoğlu ve emekli tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun'un da bulunduğu, beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz darbe planı davası"nda yargılanan bazı sanıkların davaya müdahil olma talebi kabul edilmedi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, "Balyoz darbe planı davası"nda yargılanan bazı sanıklar, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Buna ilişkin söz alan emekli tümamiral Hasan Hoşgit, Diken'in özellikle seçilen bir FETÖ üyesi olarak mahkemeye başkanlık ettiğini ifade ederek, yaklaşık 3,5 yıl cezaevinde kalarak hayatının mahvolduğunu, davaya müdahil olmak istediğini belirtti.

Emekli tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun ve emekli tümamiral Abdullah Gavremoğlu ile bazı kişiler de davaya katılma talebinde bulundu.

İddia makamının, gerek dilekçeyle gerekse mahkemede sözlü olarak Diken'in yargılandığı davaya müdahil olmak isteyen kişilerin, bu talebinin reddine karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan Diken, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılandığını belirterek, "Balyoz darbe planı davası"ndaki kararlara ilişkin yargılanma yapılmadığından bu taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

Verilen kısa aranın ardından mahkeme başkanı, Diken'in "Balyoz planı" davasında verdiği kararların göreviyle iligili olduğunu, buradaki yargılamanın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasına ilişkin olduğunu, buna ilişkin Yargıtay'ın emsal kararlarını da hatırlatarak tüm müdahillik talebinin reddine karar verdi.

- Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un ifadesi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) tanık olarak ifade veren, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Diken'in İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanmasında özel bir yönlendirme olup olmadığı konusunda bilgisinin olmadığını beyan ederek, buna ilişkin de Diken'in özel bir talepte bulunup bulunmadığını hatırlamadığını söyledi.

Diken'le ilk olarak Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ağır ceza mahkeme başkanlarına yönelik verilen meslek içi eğitimde tanıştığını anlatan Okur, "O dönemde bana gelen bazı şikayet mektupları vardı. Diken'e, Balyoz davasındaki bazı sıkıntılardan bahsettim. Mektuplardan birisi oldukça ilginçti. Balyoz seminerinden bir gün önce Ankara'ya tayin olan bir sanık, seminere katılmadığı halde katılmış gibi gösterilmişti. Diken'e yargılama konusunda dikkatli olmasını söyledim. Bir de emekli Orgeneral Ergin Saygun ciddi bir kalp ameliyatı geçirecekti. Bakan bey, bana durumunu sormamı istedi. Sekreter aracılığıyla Diken'e ulaşmaya çalıştım. Daha sonra Diken, gece beni aradı ve Saygun'un tahliye edildiğini söyledi. Bu da ikinci görüşmemizdi." dedi.

"Ayrıca ilk görüşmemizde, Diken'e, 'Asıl büyük yargılama Allah huzurunda olacaktır. Bu insanlardan biri mağdur olursa senin aleyhine tanıklık yaparım." ifadelerini kullanan Okur, 17/25 Aralık sürecinin ardından 2014'ün Şubat ayında Adalet Bakanlığının bilgisi doğrultusunda Diken'in tayinini çıkardıklarını dile getirdi.

- Eski savcı Kaplan'ın ifadesi

SEGBİS'le tanık olarak ifadesine başvurulan eski cumhuriyet savcısı Hüseyin Kaplan ise "Balyoz darbe planı davası"nın görüldüğü mahkemede duruşma savcısı olarak da görev yaptığını anlatarak, itirafçı olmadığını ancak suç işlemediği için o dönem "cemaat" olarak adlandırılan yapıyla bağlantısının olduğunu kabul ettiğini kaydetti.

Kaplan'ın, "İtirafçı olsaydım zaten cezaevinde olmayacaktım. Diken, 'Cemaatçidir' desem basın mensupları beni 'itirafçı oldu' diye yazacak. Diken'le ilgili gerçekleri anlatsam bu kez de 'FETÖ'cüler, FETÖ'cüleri koruyor' diye yazacak." diye söylemesinin ardından mahkeme başkanı, Kaplan'a, "Basının ne yazıp yazmayacağını bilemeyiz. Sana net olarak soruyorum. Ömer Diken'in FETÖ ile bağlantısı var mı yok mu?" şeklinde soru sordu.

Balyoz davasında FETÖ'nün bir etkisinin olmadığını savunan Kaplan, "Kendisini iyi tanırım, iyi de bir hakimdir. Kendisinin cemaatçi olduğuna ilişkin hiçbir duyum almadım. Hiç kimsenin de Diken hakkında 'Cemaat üyesidir' dediğini duymadım. Cemaat kapsamında herhangi bir toplantıya da birlikte katılmadım. Cemaatle bağlantısı olsaydı bilmem gerekirdi." dedi.

Diken, 21 aydır tutuklu olduğunu, sabit adresinin bulunduğunu, kaçma ihtimalinin de olmadığını kaydederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Balyoz davası"na bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, 17 Temmuz 2016'da Uşak'ta yakalanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında "silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat Emekli Orgeneral Ergin Saygun Fetullahçı Terör Örgütü İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi Ömer Diken Sanık

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İlginizi Çekebilir

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.