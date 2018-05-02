"Balyoz'da kumpas" davası

İSTANBUL (AA) - Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davada, sanık Baransu savunmasını yapıyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu ile sanıkların avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başlayan duruşmada, bir önceki celse savunma yapması için süre verilen sanık Baransu'nun ifadesi alınmaya başlandı.

Sanık Baransu hakkındaki suçlamaları reddederek, ''Kumpas, gerçek olmayan uydurulan bir şeydir. Yazdığım hiç bir şey de kumpas yok.'' iddiasında bulundu. Duruşma, sanık Baransu'nun savunmasıyla devam ediyor.

Bu arada, ara karar doğrultusunda duruşmanın 3 gün boyunca sürmesi ve cuma günü ara karar verilmesi bekleniyor.

- İddianameden

Yargılananların beraatıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davası sanıklarına ''kumpas'' kurulduğu iddiasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, "Balyoz" soruşturmasına gerekçe gösterilen belgelerin yayımlandığı dönemin Taraf gazetesi sorumluları ile gazeteciler, sanık olarak yer alıyor.