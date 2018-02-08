Balyoz'da tutuklama kararı veren hakim savunma yaptı

İddianamede, Asan'ın, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında yer aldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, hiyerarşik yapısına dahil olduğu, örgüt amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, ayrıca örgütün eğitim biriminin sanığın çocuklarıyla ilgilendiği belirtildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul hakimi olarak görev yaparken, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan Balyoz Planı davasında bazı sanıkların tutuklanmasına karar veren eski Yargıtay Üyesi İdris Asan'ın yargılanmasına başlandı.

Asan, örgüt adına çocuklarıyla ilgilendiği yönünde ifade veren Recep Ünal'ı ise hiç tanımadığını savundu.

Aleyhine verilen tanık beyanlarına değinen Asan, bu kişiler hakkında da aynı suçlamalardan soruşturma yürütüldüğünü, bu nedenle verdikleri beyana itibar edilemeyeceğini savundu. Asan, söz konusu ifadeleri verenlerin kendilerini kurtarma amacıyla bu şekilde beyanda bulunduklarını iddia etti.

Evinde gözaltına alındığını anlatan Asan, hukuken de fiilen de suçüstü halinden söz edilemeyeceğini ileri sürdü.

Savunma için söz verilen Asan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suçüstü hükümleri uyarınca hakkında soruşturma yürütülmesinin usule aykırı olduğunu savundu.

Duruşma Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyeleri İbrahim Okur ve Mustafa Kemal Özçelik ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve eski Yargıtay üyesi İlhami Dal'ın tanık olarak dinlenmesine karar verilerek ertelendi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Asan, "Birilerinin yaptığı eylemden dolayı doğrudan kasıt unsuru olmadan hakkımda bu suçlamaya gidilmesi suçun şahsiliği ilkesine aykırıdır." savunmasını yaptı.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Asan, hiçbir örgütten para almadığını, vermediğini, hayatının hiçbir döneminde terör örgütlerini desteklemediğini, devleti hiçbir zaman kendisine hasım görmediğini öne sürdü.

- Kumpas davası sanıkları şikayetçi olmuştu

İstanbul Hakimliği döneminde Balyoz Planı davasında bazı sanıkların tahliye taleplerini reddeden, davanın sanıklarından eski Albay Dursun Çiçek hakkında nöbetçi hakim olarak ikinci kez tutuklama kararı veren İdris Asan, 2010 Anayasa değişikliğinin ardından yapısı değiştirilen HSYK tarafından 2011'de Yargıtay'a üye seçilmişti.

Ergenekon, Balyoz, İrticayla ile Mücadele Eylem Planı, Poyrazköy gibi davalarda yargılanan sanıklar, tutuklama ve tutuklamaya yapılan itirazlarla ilgili gerekçesiz kararlar veren hakimlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı davrandıklarını öne sürerek, bu hakimler aleyhine ayrı ayrı tazminat davası açmışlardı. Dava açılan hakimler arasında İdris Asan da bulunuyordu.

Balyoz planı davası kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, 2013'te Balyoz planı soruşturmasında görev alan emniyet görevlileri, İdris Asan'ın da arasında bulunduğu savcı ve hakimler hakkında, kendisine kumpas kurulduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.