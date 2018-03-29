BAM’dan uygulamalı ‘yemek’ semineri

Bursa Araştırmaları Merkezi (BAM) yetkililerinin turizm meslek lisesi öğrencileriyle birlikte yaptığı yemekler iştah kabarttı.

Bursa Araştırmaları Merkezi (BAM) yetkilileri, Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Kültürümüzü geleceğe taşıyoruz’ konulu seminer verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa organize ettiği seminer, Odunluk’taki okul binasında düzenlendi. Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) projesi çerçevesinde derlenen ‘Kültürümüzü geleceğe taşıyoruz’ isimli kitap, öğrenciler için ilham kaynağı oldu. 8 ana başlık altında toplanan ve Bursa’ya has mutfak kültürünün işlendiği kitabı esas alan BAM yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte kitaptaki yemeklerden birkaçını yaptı. Yemeklerin yenilmesinin ardından yapılan sunumda Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekildi.

BAM yetkilileri, doğumdan ölüme kadar kayıt altına alınan hayat kültürünün gelecek nesillere aktarılması konusunda aracı kurum olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.