HABER

BAMEK’te ilk kurs açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi tarafından kurulan Bafra Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BAMEK), yöresel gıda ürünleri yapım kursu ile faaliyetlerine başladı.Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Bafra Belediyesi olarak kurduğumuz meslek edindirme kursları kapsamında ilk kursumuz yöresel gıda ürünleri yapım alanında başlamıştır.

BAMEK’te ilk kurs açıldı

Bafra Belediyesi tarafından kurulan Bafra Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BAMEK), yöresel gıda ürünleri yapım kursu ile faaliyetlerine başladı.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Bafra Belediyesi olarak kurduğumuz meslek edindirme kursları kapsamında ilk kursumuz yöresel gıda ürünleri yapım alanında başlamıştır. 15 bayan kursiyerimiz burada kurs görmektedir. Kursiyerlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kısa adı BAMEK olan Bafra Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarımız ile hemşehrilerimizin meslek sahibi olmalarını arzu ediyoruz. Bu şekilde hem işe girmede avantajlı olacaklar hem de kendi işlerini kurma noktasında daha şanslı olacaklardır” şeklinde konuştu.

BAMEK’te ilk kurs açıldı

BAMEK’te ilk kurs açıldı

Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni doğan bebeğini öperek Afrin için yola çıktı

Yeni doğan bebeğini öperek Afrin için yola çıktı

Bursa'dan facia haberi! 'Gondol' devrildi

Bursa'dan facia haberi! 'Gondol' devrildi

Trakya’da hazine arazisi mera statüsüne dönüştürüldü

Trakya’da hazine arazisi mera statüsüne dönüştürüldü

Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi

Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi

Çorlu’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri

Çorlu’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri

Başsavcı Güre: 40 yıllık örgütlenme, 40 günde yerle bir edildi

Başsavcı Güre: 40 yıllık örgütlenme, 40 günde yerle bir edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.