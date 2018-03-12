BAMEK’te ilk kurs açıldı

Bafra Belediyesi tarafından kurulan Bafra Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BAMEK), yöresel gıda ürünleri yapım kursu ile faaliyetlerine başladı.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Bafra Belediyesi olarak kurduğumuz meslek edindirme kursları kapsamında ilk kursumuz yöresel gıda ürünleri yapım alanında başlamıştır. 15 bayan kursiyerimiz burada kurs görmektedir. Kursiyerlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kısa adı BAMEK olan Bafra Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarımız ile hemşehrilerimizin meslek sahibi olmalarını arzu ediyoruz. Bu şekilde hem işe girmede avantajlı olacaklar hem de kendi işlerini kurma noktasında daha şanslı olacaklardır” şeklinde konuştu.