Albayrak, bu nedenle tüp mide ameliyatı olmaya karar verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"163 kilogram ile ameliyat oldum, şu an 87 kiloyum ve 76 kilogram kadar verdim. Kilomum büyük çoğunluğunu ilk sene verdim ama doktorumuzun dediği her şeye uyarak yapıyorum bunları. Kiloluların asıl sorunu her şeyi abartıyoruz ve zaman geçtikçe de sürekli değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Asıl problem yetinememekti. Bu ameliyatla bir defaya mahsus bir şans daha kazanıyorsunuz. Bir senelik süre içerisinde yemek yemeyerek, bu süre zarfında yeni bir yeme alışkanlığı kazandıktan sonra kilo alma ihtimali çok daha düşük hale geliyor. Her şeye sıfırdan başlamış gibiyim. Mağazalarda istediğim kıyafeti seçebiliyorum. Uçakta seyahat ederken sığıyorum, ekstra kemere ihtiyacım yok. Toplu taşıma araçlarında insanlarla normal oturabilmenin avantajları var."

- "Bana beni soran insanlarla karşılaşıyorum"

Değişimi nedeniyle birçok insanın kendisini tanımadığını da dile getiren Albayrak, "Uzun süredir görmeyen insanlar tanımıyor hatta bana, beni soran insanlarla karşılaşıyorum. İş yerine gelen vatandaşlar, 'Burada daha önce bir arkadaş vardı gördünüz mü?' şeklinde soruyorlar, bunlar güzel şeyler." diye konuştu.