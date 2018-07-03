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"Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak: - "Mükemmel değilim, ben sadece bir insanım" - "Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor"

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başbakan Necip Rezak, "Mükemmel değilim, ben sadece bir insanım." dedi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından bugün gözaltına alınan Necip'in sesli mesajını içeren bir video sosyal medyada yayımlandı.

Videoda, MACC tarafından kendisine yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirten Necip, "Mükemmel değilim, ben bir insanım. Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor. MACC'in elinde somut kanıtlar bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Necip, Malezya halkının iyi bir lideri hakettiğini belirterek, kendisinin elinden gelenin en iyisini yaptığını ancak yeterli olamadığını söyledi.

Necip'in videoyu, tutuklanması ihtimaline karşı daha önceden hazırladığı belirtiliyor.

Öte yandan, bugün 1MDB soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan Necip'in, yarın yargılanmasına başlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Polis, geçen hafta Necip'in evlerinde el konulan 12 bin takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ile 273 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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1MDB yolsuzluk soruşturması eski malezya başbakanı necip rezak

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