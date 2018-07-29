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Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluk

BALIKESİR (AA) - Hafta sonunu Kuzey Ege'de geçiren tatilciler, dönüş için geldikleri Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'dan Balıkesir'in Erdek, Akçay, Ayvalık, Edremit ilçeleri ile güney illere giden tatilcilerin dönüşe geçmesi nedeniyle Bandırma'da yoğun araç ve yolcu trafiği yaşanıyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak üzere İDO tarafından Bandırma-Yenikapı arasında gerçekleştirilecek sefer sayısı 6'dan 8'e çıkarıldı.

Tatil dönüşü nedeniyle ek seferlerin saat 23.55'e kadar süreceği bildirilirken, Bandırma'dan İstanbul'a 6 bin yolcu ve bin 200 aracın taşınması öngörülüyor.

Hafta sonunu Erdek'te geçirdikten sonra dönüşe geçenler de Erdek-Bandırma karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Yaz tatili yoğunluğu

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