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Bandırma Liman Başkanı Ay, Eskişehir'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde evinde ölü bulunan Liman Başkanı Bahadır Ay (52) memleketi Eskişehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bandırma Liman Başkanı Ay, Eskişehir'de toprağa verildi

Eyüp KELEBEK/ ESKİŞEHİR,(DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde evinde ölü bulunan Liman Başkanı Bahadır Ay (52) memleketi Eskişehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazesi yakınları tarafından Bandırma'dan Eskişehir'e getirilen Bahadır Ay için öğlen Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Bahadır Ay'ın annesi Hasibe Ay, eşi Nazan Ay, kızı Öykü Ay, kız kardeşi Bahar Bayraç, yakınları, çalışma arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Bahadır Ay, götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Bandırma Liman Başkanı Ay, Eskişehir'de toprağa verildiBandırma Liman Başkanı Ay, Eskişehir'de toprağa verildiBandırma Liman Başkanı Ay, Eskişehir'de toprağa verildiBandırma Liman Başkanı Ay, Eskişehir'de toprağa verildi

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