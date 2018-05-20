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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Öğrenciler tören geçişinde, "Mezuniyetimizi şehitlerimize armağan ediyoruz" yazılı pankart taşıdı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezunları için tören düzenlendi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, mezuniyetin bir ömür hatırlanacak önemli günlerden olduğunu söyledi.

Ailelerden, mezuniyetten sonra da öğrencilere destek olmalarını isteyen Vali Yazıcı, "Sevgili gençler, bu ülkeyi gururla hiç düşünmeden sizlere teslim etmek istiyoruz. Burada aldığınız eğitimle bu ülkeye her alanda çok ciddi katkılar sunabileceğinize inanıyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir de 2 bin 775 öğrencinin mezun olduğuna işaret ettiği konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 3'üncü yaşını geride bırakmış genç, iddialı, emin adımlarla yoluna devam eden, dünya ve Türkiye çapında saygın bir üniversite olma yolunda önemli bir potansiyele sahip bir üniversitedir. 23 Nisan 2015 tarihinde kurulan üniversitemiz, 6 yerleşkesi, 8 fakültesi, 6 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokulu, 4 enstitüsü, 56 bölüm ve programı, 15 yüksek lisans ve 2 doktora programı, 430 civarında akademik ve idari personeli ve 11 bin civarındaki öğrencisi ile eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir.

Kalpsiz bir beden nasıl cesetten ibaretse, değerlerinden ve köklerinden kopma pahasına elde edilen kariyer de aynı şekilde anlamsız, aynı şekilde soğuk, aynı şekilde ruhsuzdur. Sizlerin ne pahasına olursa olsun kazanmanın değil, hakkıyla, alın teriyle, etik ilkelere dikkat ederek kazanmanın çabası içinde olacağınıza inanıyorum."

Konuşmanın ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ve Erdek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı tören geçişinde öğrenciler, "Mezuniyetimizi şehitlerimize armağan ediyoruz" yazılı pankart açtı.

Bu arada, Maliye Bölümü öğrencilerinden Ebru Bayık'ın, törene 3,5 yaşındaki kızı Eylül Ece ile katılması vatandaşlardan ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma mezuniyet üniversite

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