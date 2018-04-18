Bandırma Üniversitesi kampüs inşaatı başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan 17 Eylül Üniversitesi’nin kampüs inşaatı başladı.

Rektör Süleyman Özdemir, yapılan ihalelerin ardından üç ayrı inşaatın başladığını belirterek, "Mevcut bina alan genişletmesi ile 6500 metrekarelik yeni bir alan kazanmış olacağız. Bu alanda ağırlıklı olarak Denizcilik Fakültesi ve yeni kütüphanemiz yer alacak. İnşaat çalışmalarının temmuz ayında bitmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalar mevcut yerleşke alanımızdan yer kaybetmeden yeni mekan kazanma imkanı oluşturmasından dolayı bizim için büyük bir kazanç oldu. Merkezi derslik ve öğrenci yaşam merkezi inşaatları ile ilgili ihale süreçleri tamamlanarak yer teslimleri yapılmış ve temel kazıları başlamış bulunmaktadır. Kapalı spor salonu konusunda ise projemizi hazırlamış ve ihalesine çıkma aşamasındayken Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın bizlerle görüşerek mevcut projeden daha yüksek kapasiteye ve daha fazla spor ünitesine sahip Bandırma halkının da istifade edebileceği yeni bir proje hazırlanması teklifi sebebiyle ile çalışmalarımızı beklemeye almış bulunmaktayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu yıl içerisinde yeni projenin ihalesinin yapılmış olacağını öngörmekteyiz. Öğrenci yaşam merkezinde ise yiyecek içecek mekanları, bilgisayar salonu, sinema salonu, kırtasiye, berber, tiyatro salonu, öğrenci kulüp odaları ve spor faaliyetleri için etkinlik alanları olacak ve bu sayede öğrencilerimiz yerleşke içerisinde her türlü ihtiyacını karşılayabilecek. Yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanmış olacak işlerin toplam maliyeti 155 milyonu buluyor "dedi.

Gönen’e Fizyoterapi ve Uygulama Merkezi açılacak

Yeni açılacak ve açılması planlanan akademik birimler hakkında da bilgi veren Rektör Özdemir, "Fizyoterapi ve Uygulama Merkezi açmak için somut adımlar atacağız. Yer ve kaynak arayışına girdik. Termal alan olan Gönen ve Kepekler bölgesi olmak üzere iki seçeneğimiz var. İkisinden birini değerlendireceğiz. Arkeoloji bölümü açmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bunun için de en kısa zamanda akademisyen alımı için ilana çıkacağız. Adalet Meslek Yüksekokulu açıldı, organize sanayi bölgesinde olmasını istediğimiz Teknik Meslek Yüksekokulu için ise yakın zamanda YÖK’e teklif vereceğiz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı, Ruh Sağlığı ve Psikiyatriği Yüksek Lisans Programlarının açılması için başvurularımızı yapacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarımızı çeşitlendireceğiz. Beslenme ve Diyetetik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Medya ve İletişim, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik, Adalet, İş Sağlığı ve Güvenliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri için YÖK’e toplam 11 tane yeni bölüm dosyası gönderdik, asgari 9 tanesinin açılmasını bekliyoruz. Ayrıca üniversitemizde Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi ve TÖMER’i kurduk. Özellikle TÖMER bizim için çok önemliydi. Çünkü 2 yıl içerisinde üniversitemizde öğrenci sayımızın yüzde 8‘ini oluşturacak şekilde yaklaşık bin yabancı öğrenci görmek istiyoruz. Yeni üniversite olduğumuz için tanınmıyorduk fakat tanıtım kapsamında gerekli duyuru, reklam ve fuar çalışmaları ile ulusal ve uluslararası anlamda adımızı duyurmaya başladığımızı düşünüyorum’’ diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren basın toplantısının ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Akabinde ise gazeteciler ile temel kazıları başlayan inşaat alanları ziyaret edildi.