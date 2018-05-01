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Bandırma’da 1 Mayıs coşkulu geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde düzenlenen '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', renkli görüntülere sahne oldu.

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde düzenlenen '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', renkli görüntülere sahne oldu.

İDO iskelesi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, kortej oluşturarak 200 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Bandırma Emek Platformu'nun düzenlediği 1 Mayıs kutlamalarında aileler, çocuklarını da miting alanına getirdi, onlarla birlikte flamalar ve bayraklar salladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda platform adına açıklama yapan Petrol İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan, “Bizler, emeğiyle geçinmeye çalışan milyonlarız. Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak istiyoruz. Şehrimiz, ülkemiz, dilimiz, inancımız, görüşümüz, işyerlerimiz farklı olsa da bizler emeğin ortak dilini konuşup, onun en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla dünyanın farklı ülkelerinde ve yurdumuzun değişik illerinde kardeşlerimiz, bizler gibi bugün alanları dolduruyor. Talebimiz çok açık; insanca bir yaşam istiyoruz. Ortak mücadelemiz için buradayız. Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına müdahale, özelleştirme, esneklik, kuralsız ve kayıt dışı çalıştırma, vergide adaletsizlik yıllardır mücadele ettiğimiz sorunlar. İnsanı insan yapan değerleri ülkemizde egemen kılmadıkça bu sorunlarımız devam edecek. Şimdi de gündemde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi var. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden bu yana kurulan işletmeler tek tek satılıyor. Alın terimizle kazandığımız ekmeğimiz bizden çalınıyor. Sağlığımız çok uluslu küresel şirketlerin kazançları uğruna yok sayılıyor”dedi.

Alanda sık sık 'Borlar vatandır, satılamaz', 'Şeker vatandır, satılamaz' sloganları atıldı. Bandırma’da kutlamalar müzik ve halaylarla devam etti.

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