Bandırma'da erken tatil yoğunluğu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- 15 HAZİRAN Cuma günü başlayacak 3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkan İstanbullular deniz yoluyla Bandırma'ya akın ediyor. Yolcular İDO feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma'ya gelip buradan tatillerini geçirecekleri Balıkesir'in ilçeleri ile Ege sahillerine gitti.
Balıkesir'in Bandırma içerisinde dün gece başlayan erken tatil yoğunluğu bugün de devam etti. İstanbullular 3 günlük tatil için 3 gün öncesinden yola çıktı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 3 olan günlük sefer sayısını 12’ye kadar çıkardı. Arife günü olan 14 Haziran’da İstanbul (Yenikapı)- Bandırma arasında saat 01.00’den gece 23.35’e kadar 8 feribot ve 4 deniz otobüsüyle toplam 12 sefer düzenlenerek 9 bin 800 yolcu ile bin 760 motorlu araç taşınacak. İstanbul'da yaşayan tatilciler sefer sayılarını artıran İDO'ya ait feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma'ya geliyorlar. Tatilciler buradan otomobilleri veya otobüslere binerek Balıkesir'in ilçeleri Erdek, Gönen, Ayvalık ve Edremit (Altınoluk) ile Ege Bölgesi’ndeki tatil beldelerine gidiyor. Bu arada feribottan bir anda çıkan 220 motorlu araç Bandırma ve çevresindeki yollarda trafik yoğunluğuna neden oluyor.
FOTOĞRAFLI
Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!
Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı
Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı
İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum