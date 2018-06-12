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Bandırma'da erken tatil yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:22 | Son Güncelleme

15 HAZİRAN Cuma günü başlayacak 3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkan İstanbullular deniz yoluyla Bandırma'ya akın ediyor.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- 15 HAZİRAN Cuma günü başlayacak 3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkan İstanbullular deniz yoluyla Bandırma'ya akın ediyor. Yolcular İDO feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma'ya gelip buradan tatillerini geçirecekleri Balıkesir'in ilçeleri ile Ege sahillerine gitti.

Balıkesir'in Bandırma içerisinde dün gece başlayan erken tatil yoğunluğu bugün de devam etti. İstanbullular 3 günlük tatil için 3 gün öncesinden yola çıktı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 3 olan günlük sefer sayısını 12’ye kadar çıkardı. Arife günü olan 14 Haziran’da İstanbul (Yenikapı)- Bandırma arasında saat 01.00’den gece 23.35’e kadar 8 feribot ve 4 deniz otobüsüyle toplam 12 sefer düzenlenerek 9 bin 800 yolcu ile bin 760 motorlu araç taşınacak. İstanbul'da yaşayan tatilciler sefer sayılarını artıran İDO'ya ait feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma'ya geliyorlar. Tatilciler buradan otomobilleri veya otobüslere binerek Balıkesir'in ilçeleri Erdek, Gönen, Ayvalık ve Edremit (Altınoluk) ile Ege Bölgesi’ndeki tatil beldelerine gidiyor. Bu arada feribottan bir anda çıkan 220 motorlu araç Bandırma ve çevresindeki yollarda trafik yoğunluğuna neden oluyor.

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