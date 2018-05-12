'Bandırmalılar Günü' kutlamalarında 1965 meşale yakıldı

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde '10.5 Dünya Bandırmalılar Günü' kutlamalarında dün akşam 1965 meşale yakıldı. Her yıl 10 Mayıs'ta yapılan kutlamalar, bu yıl Sakaryaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan play- off maçı nedeniyle bir gün gecikmeli yapıldı. Bandırmaspor taraftar grubu '10.5 Kronikler'in organize ettiği 8'inci '10.5 Dünya Bandırmalılar Günü' sahilde coşkuyla kutlandı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'ndaki mendirek ve sahil bandında yapılan meşale etkinliğine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte Bandırmaspor’un kuruluş tarihini simgeleyen 1965 meşale saat 22.30’da, gemilerden siren sesi ile verilen işaretle birlikte yakıldı. Körfezi aydınlatan meşaleler eşliğinde kalabalık, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kutlamaların devam ettiği meydanda Bandırmalılar şarkılar ve marşlar söyleyerek 1'inci Lig'e yükselme mücadelesi veren Bandırmaspor’a destek verdi. ‘10.5 Dünya Bandırmalılar Günü’ ile ilgili konuşan Bandırmaspor’un taraftarlardan sorumlu yöneticisi ve CHP Belediye Meclis Üyesi Gökhan Yankol, Bandırma’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel bir kutlamaya sahne olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Yankol, “Bugünü coşkulu bir şekilde kutladık, binlerle birlikte sokaklardaydık. Bu coşkuyu bizlere yaşatan Bandırmaspor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu etkinliklerin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi. Kayık ve römorkörlerin de katıldığı kutlamalar binlerce Bandırmalının hep bir ağızdan söylediği ‘İzmir Marşı’ ile sona erdi.
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