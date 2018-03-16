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Bando Okulları Komutanlığındaki darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Bando Okulları Komutanlığında görev yapan 8'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Bando Okulları Komutanlığında görev yapan 8’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan eski tabur komutanı yarbay Erhan Dokur, suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Askeriyede "Bir kişinin hatası sebebiyle bütün askerlerin cezalandırılması" geleneğinin yerleştiğini ve hiçbir zaman buna sıcak bakmadığını belirten Dokur, tahliyesini talep etti.

Eşinin KPSS'ye defalarca girmesine rağmen atamasının yapılmadığını anlatan Dokur, hakkındaki şüphelerin delil oluşturmadığını iddia etti. Dokur savunmasına şöyle devam etti:

"Einstein'ın ön yargı bahsi vardır, 'Atomu parçalamak, ön yargıyı parçalamaya yeğdir' der. FETÖ'cü olduğumuz ön yargıları bizim aleyhimizedir. Hiçbir zaman FETÖ ile ne kendim ne ailem ne de çocuklarımın ilişkisi olmamıştır. Suç işlemedim ve masumum. O dönemde 80-90 bin lira param vardı ve başka bir bankadaydı. Eğer FETÖ'cü olsaydım gider Bank Asya'ya yatırırdım. Eşim, ziraat mühendisidir. 1999'dan beri 6 defa KPSS'ye girmesine rağmen atanamadı. İngiliz atasözü '100 tavşan bir at etmez, 100 kuşku da bir delil etmez.' der. Özgürlüğümü ve kaybettiklerimi geri almak istiyorum. Hakkımda beraat kararı verilmesini ve üzerimdeki tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum."

Sanık avukatları da müvekkillerini darbeye katıldığı yönünde kanıt bulunmadığını iddia ederek, banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve tahliyesini istedi.

Sanık savunmaları ve avukat beyanlarının ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Melih Uçar, tahliye taleplerin reddine karar vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

- İddianame

İddianamede eski okul komutanı Halil Birer'in FETÖ'nün darbe girişiminden bir gün önce Bando Okulları Komutanlığına eğitim atışı yapılacağı gerekçesiyle 2 bin G3 mermisi ve 100 şarjör getirttiği, darbe girişimi sırasında okula çağırttığı sanıklara silah, hücum yeleği ve miğfer dağıtılması, okulun önünde 2 minibüs bekletilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırma", "TBMM'yi görevini yapamaz hale getirme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ üyeliği" suçlamalarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

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