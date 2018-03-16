Bando Okulları Komutanlığındaki darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Bando Okulları Komutanlığında görev yapan 8’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan eski tabur komutanı yarbay Erhan Dokur, suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Askeriyede "Bir kişinin hatası sebebiyle bütün askerlerin cezalandırılması" geleneğinin yerleştiğini ve hiçbir zaman buna sıcak bakmadığını belirten Dokur, tahliyesini talep etti.

Eşinin KPSS'ye defalarca girmesine rağmen atamasının yapılmadığını anlatan Dokur, hakkındaki şüphelerin delil oluşturmadığını iddia etti. Dokur savunmasına şöyle devam etti:

"Einstein'ın ön yargı bahsi vardır, 'Atomu parçalamak, ön yargıyı parçalamaya yeğdir' der. FETÖ'cü olduğumuz ön yargıları bizim aleyhimizedir. Hiçbir zaman FETÖ ile ne kendim ne ailem ne de çocuklarımın ilişkisi olmamıştır. Suç işlemedim ve masumum. O dönemde 80-90 bin lira param vardı ve başka bir bankadaydı. Eğer FETÖ'cü olsaydım gider Bank Asya'ya yatırırdım. Eşim, ziraat mühendisidir. 1999'dan beri 6 defa KPSS'ye girmesine rağmen atanamadı. İngiliz atasözü '100 tavşan bir at etmez, 100 kuşku da bir delil etmez.' der. Özgürlüğümü ve kaybettiklerimi geri almak istiyorum. Hakkımda beraat kararı verilmesini ve üzerimdeki tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum."