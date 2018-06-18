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Bangladeş 2017'de yurt dışına bir milyondan fazla işçi gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:49 | Son Güncelleme

Bangladeş 2017'de yurt dışına bir milyondan fazla işçi gönderdi

Bangladeş'in, geçen yıl bir milyondan fazla işçiyi yurt dışına çalışmaya gönderdiği bildirildi.

The Daily Star'ın haberine göre, Gurbetçilerin Refahı ve Yurt Dışı İstihdam Bakanı Nurul İslam, parlamentoda yapılan bir görüşme sırasında, Bangladeş'in 2017 yılı boyunca toplam 1 milyon 8 bin 525 işçiyi yurt dışına gönderdiğini belirtti.

İslam, "Bakanlığımız, yurt dışındaki işçilerin sayısını artırmak ve iş piyasasını genişletmek için çok amaçlı girişimlerde bulunduğundan, işçilerin yabancı ülkelere gönderilmesinde sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Şeyh Hasina'nın, 4 Haziran 2017'deki ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'ın iş gücü piyasasının Bangladeş'e açıldığını belirten İslam, artık kadın işçilerin Suudi Arabistan'a masrafsız gittiğini söyledi.

İşçi diplomasisinin bir neticesi olarak kadın işçiler ile farklı niteliklerde erkek işçilerin de Suudi Arabistan'a gittiğini ifade eden Bakan İslam, "2017'de toplam 552 bin 308 işçi Suudi Arabistan'a gitti." dedi.

İslam, Bangladeş'in, bu yıl 18 Nisan'da, Bangladeşli yerli işçilerin işe alınması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bir Mutabakat Zaptı imzaladığını söyleyerek, bugüne kadar BAE'ye toplam 2 milyon 335 bin 873 işçinin gönderildiği bilgisini paylaştı.

Geçen yıl, Malezya'ya toplam 99 bin 787 işçinin gönderildiğini bildiren İslam, hükümetin her yıl farklı ülkelere ortalama 600 bin işçi gönderdiğini ve bunların yüzde 90'ının Ortadoğu'ya gittiğini kaydetti.

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Bangladeş işçi yurt dışı

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