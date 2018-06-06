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Bangladeş kültürü Keçiören'e taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:27 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesinin 9. Uluslararası Ramazan etkinlikleri kapsamında, Bangladeş Kültür Evi açıldı

Keçiören Belediyesinin 9. Uluslararası Ramazan etkinlikleri kapsamında Bangladeş Kültür Evi'nin açılışı yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından “sınırları aşan kardeşlik” temasıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Kalaba Kent Meydanı'nda Bangladeş kültürüne ait ürünlerin yer aldığı kültür evinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman'ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Belediye Başkanı Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında Bangladeş ile ilgili bilgilerin olduğu hem fotoğraf sergisi, yöresel yiyecekler ve kıyafetlerin Keçiörenlilerle buluşacağını ve böylece Bangladeş'in nasıl bir yer olduğunun öğrenileceğini söyledi.

Uluslararası Ramazan etkinlikleri kapsamında 22 ülkeyi misafir ettiklerini kaydeden Ak," 22 ülke de aynı zamanda bizim İslam ülkeleri. Heyetler halinde geliyorlar. Heyetler halinde hem sahne alıyorlar, hem günlerini yapıyorlar, hem de evlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün de Bangladeş bize misafir oldu. Sayın büyükelçimize geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz onlara misafiriz şu anda, onların evindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki de "Ramazan ayı çok kutsal bir ay. Böyle bir ayda Keçiören Belediyesinin konuğu olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Başkan Ak'a ve Keçiören halkına ilgileri ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Sıddıki, "Bangladeşliler ile kardeş Türk halkının bu etkinlik vesilesiyle daha da yakınlaşacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, Bangladeş halk sanatçılarının gösterileriyle devam etti.

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Bangladeş kültür evi

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