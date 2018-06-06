Bangladeş kültürü Keçiören'e taşındı

Keçiören Belediyesinin 9. Uluslararası Ramazan etkinlikleri kapsamında Bangladeş Kültür Evi'nin açılışı yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından “sınırları aşan kardeşlik” temasıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Kalaba Kent Meydanı'nda Bangladeş kültürüne ait ürünlerin yer aldığı kültür evinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman'ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Belediye Başkanı Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında Bangladeş ile ilgili bilgilerin olduğu hem fotoğraf sergisi, yöresel yiyecekler ve kıyafetlerin Keçiörenlilerle buluşacağını ve böylece Bangladeş'in nasıl bir yer olduğunun öğrenileceğini söyledi.

Uluslararası Ramazan etkinlikleri kapsamında 22 ülkeyi misafir ettiklerini kaydeden Ak," 22 ülke de aynı zamanda bizim İslam ülkeleri. Heyetler halinde geliyorlar. Heyetler halinde hem sahne alıyorlar, hem günlerini yapıyorlar, hem de evlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün de Bangladeş bize misafir oldu. Sayın büyükelçimize geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz onlara misafiriz şu anda, onların evindeyiz." ifadelerini kullandı.