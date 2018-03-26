Bangladeş Milli Günü resepsiyonu

Türkiye'den çok sayıda iş adamının nisan ayında Bangladeş'e bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Siddiki, ''Bu program çerçevesinde birçok Türk ve Bangladeşli iş adamı ülkemize gelecek. Toplantılar yapacağız. Tüm Türk iş adamlarını Bangladeş'e davet ediyoruz. Bangladeş'te ekonomik serbest bölge çalışması yapıyoruz. Bu bölge sadece Türk iş adamlarına açık olacak.'' ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Siddiki, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Bangladeş'in 26 Mart 1971 yılında bağımsızlığını kazandığını hatırlatarak, ''Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bangladeş halkı özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma yolunda çok kayıplar verdi. Bugün burada bağımsızlık hareketi lideri Mucib-ür Rahman ve tüm bağımsızlık mücadelesi veren kahramanları anmak üzere toplandık.'' diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki, Türkiye'nin son 30 yılda kalkınma ve modernleşme alanlarında elde ettiği güçlü konumunu takdirle takip ettiklerini belirterek, "Türkiye ile geçmişe dayanan ilişkilerimizin çok daha üst düzeylere taşınmasını arzu ediyoruz.'' dedi

Türkiye ile Bangladeş'in tarihe dayanan ilişkileri olduğuna vurgu yapan Siddiki, şöyle konuştu:

"Türkiye ile kurduğumuz ekonomik ilişkiler de çok önemli. Türkiye ile her anlamda iyi giden ilişkilerimizin ekonomik alanda da iyi gitmesi iki ülke için de son derece önemli bir konu. Bangladeş olarak Türkiye'nin ekonomik ve diğer alanlarda gelişmesini büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Türkiye'nin son 30 yılda kalkınma ve modernleşme alanlarında elde ettiği bu güçlü konumunu takdirle karşılıyoruz.''

- "Her zaman Türkiye'nin başarısı ile gurur duyuyoruz"

Başkonsolos Uddin ise Bangladeş'in Milli Gününde kendilerini yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür etti.

Uddin, Türkiye ile Bangladeş arasında ilişkilerin, coğrafyadan kaynaklanan uzaklığa rağmen gücünü tarihten alarak bugüne kadar sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

''Uzun bir tarihe dayanan ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerimiz coğrafi uzaklığa rağmen çok sıkı bir şekilde bugüne taşınmıştır. Türkiye ve Bangladeş her zaman birbirini desteklemiş ve zor zamanlarda hep birbirlerinin yanında olmuştur. Bangladeşlilerin, Kurtuluş Savaşı'na yaptığı katkılar, Türk halkının zihnine, kalbine yerleşmiştir. Biz Türk dostu olarak her zaman Türkiye'nin başarısı ile gurur duyuyoruz.''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Bangladeş'e yaptıkları ziyaret ve orada gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ile Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat, akademisyen ve gazeteci katıldı.