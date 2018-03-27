Bangladeş Milli Günü resepsiyonu

Bağımsızlıklarının 47. yılında sosyal ve ekonomik alanda çok büyük başarılar elde ettiklerinin altını çizen Sıddıki, "Bu sebeple Birleşmiş Milletler, Bangladeş'i önümüzdeki yıllarda 'en az gelişmiş ülkeler' kategorisinden 'gelişmekte olan ülkeler' kategorisine yükseltecektir." ifadelerini kullandı.

Sıddıki, "Bize bu değerli yolu açan ulusumuzun atası Mucib-ür Rahman'ı anıyor ve saygı gösteriyoruz. 47 yıl önce hayatını kaybeden özgürlük savaşçılarını da anıyoruz." diye konuştu.

Bangladeş'in gelişmekte olan ülkeler seviyesine çıkmak için bütün parametreleri yerine getirdiğine dikkati çeken Sıddıki, bu yıl yüzde 8 büyüme beklediklerini kaydetti.

Sıddıki, konuşmasında Bangladeş'in barışçıl bir ülke olduğunu vurgulayarak, farklı kültürleri bir arada barındırmaktan her zaman mutluluk duyduklarını dile getirdi.

- "Önümüzdeki birkaç hafta içinde KEK Toplantısı yapılacak"

Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin tarihi ve çok köklü olduğunu belirten Sıddıki, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde iki ülke arasında Karma Ekonomik Konseyi Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve (Bangladeş Başbakanı) Şeyh Hasina liderliğinde iki ülke her geçen gün daha da yakınlaşmaktadır." dedi.

Türkiye'de, Bangladeş'in daha iyi tanıtılması amacıyla kültürel faaliyetlere devam ettiklerini söyleyen Sıddıki, geçen yıl Bangladeş hakkında bir kitap yayımladıklarını anımsattı.

Sıddıki, "Bu yıl da Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun huzurunda Bangladeş ulusunun atası Şeyh Mucib-ür Rahman'ın tamamlanmamış anılarını sizlere dağıtacağız. Bu konuda, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna şükranlarımızı sunuyoruz. Onların sayesinde bu kitabın basımı gerçekleşti." diye konuştu.

Şeyh Mucib-ür Rahman'ın, halkının hak ve özgürlük mücadelesi için savaştığını vurgulayan Sıddıki, kitabın Rahman'ın anılarından oluştuğunu dile getirdi.

Büyükelçi Sıddıki, konuşmasının ardından Çavuşoğlu'na söz konusu kitabı takdim etti.

Konuşmaların ardından Sıddıki ve Çavuşoğlu'nun beraber pasta kestiği resepsiyon, misafirlere yapılan ikramlarla son buldu.