HABER

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Bangladeş’in kuzey bölgesinde yer alan Dinajpur şehrinde dolu yağışına hazırlıksız yakalanan 1 vatandaş hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yalanlandı.Dinajpur’un Parbatipur’ın ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, binlerce ev, okul ve iş alanlarına zarar verdi.

Bangladeş’in kuzey bölgesinde yer alan Dinajpur şehrinde dolu yağışına hazırlıksız yakalanan 1 vatandaş hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yalanlandı.
Dinajpur’un Parbatipur’ın ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, binlerce ev, okul ve iş alanlarına zarar verdi. Dolu yağışına aniden yakalanan Syed Ali isimli 1 vatandaş hayatını kaybetti ve dışarıda olan yüzlerce vatandaş yaralandı. Yaralanan vatandaşlar ise en yakın hastanelere kaldırıldı. Dolu yağışı dolayısıyla kilometrelerce pirinç tarlaları, mango bahçelerindeki ürünler zarar gördü.
Vatandaşlar, dolu yağışından evlerine, tarlalarına ve kümes hayvanlarına zarar geldiğini belitti. 65 yaşında olan Abdülmecit, daha önce böyle büyük bir dolu yağışı görmediğini ifade etti.
Parbatipur Belediye Başkanı Jahangir Alam ise, "Dolu yağışı dolayısıyla yüzlerce vatandaşın evleri büyük zarar gördü. Pirinç tarlaları zarar gördü. Bir kaç ay sonra piyasaya gelecek olan Mango bahçelerindeki mangolar ise en çok zararı gördü. Yaralıları hastaneye götürmeye çalışıyoruz. Ancak hastanelerde artık yer kalmadı” şeklinde konuştu.

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

1 / 9

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü
2 / 9

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü
3 / 9

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü
4 / 9

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü
5 / 9

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü
6 / 9

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü
7 / 9

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü
8 / 9

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü
9 / 9

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü

Bangladeş’e avuç büyüklüğünde dolu yağdı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.