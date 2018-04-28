Bengal Güneş takviminin ilk günü "Pahela Baishakh" dolayısıyla başkentte etkinlik düzenlendi.
Bangladeş'te yaşayan tüm etnik grup ve dinleri bir araya getiren Bengal Güneş takviminin ilk günü dolayısıyla Keçirören'de düzenlenen etkinliğe Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Nihat Özçelik ve Türkiye'de eğitim gören Bangladeşli öğrencilerin yanı sıra çok sayıda Ankaralı katıldı.
Sıddıki, yaptığı konuşmada, ülkesinde yaşam standartları çok yüksek olmamasına rağmen Bangladeşlilerin çok mutlu insanlar olduğunu söyledi.
Bengali dilinin zengin olduğunu ve ülkesinde dünyaca tanınan şairlerin bulunduğuna dikkati çeken Sıddıki, Bangladeş'in son yıllarda sosyal ve ekonomik kalkınma içinde olduğunu anlattı.
Büyükelçi Sıddıki, Bangladeş ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye'de gerçekleşen her türlü olumlu iş bizi mutlu etmektedir ve Türkiye'nin kalkındığını görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.
Etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Bangladeşli öğrenciler, renkli kıyafetleriyle yerel dans performanslarını sergiledi.
Gösterilerin ardından Bangladeş mutfağına özgü yemekler katılımcılara ikram edildi.
Bengal Güneş takviminin başlangıcı, her yıl 14 Nisan'da kutlanıyor. Bengal takvimi, miladi takvimi yaklaşık 600 yıl geriden takip ediyor. Bangladeş yeni yılı, bu ülke haricinde ülkenin yurt dışı misyonlarında da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Birçok farklı grup ve dine mensup kişilerin yaşadığı Bangladeş'te "Pahela Baikhakh", tüm kesimlerin ortak bayramı olması dolayısıyla önem arz ediyor.
Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak
İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum