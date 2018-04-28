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Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinden "yeni yıl" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 21:35 | Son Güncelleme

Bangladeş'te yaşayan tüm etnik grup ve dinleri bir araya getiren Bengal Güneş takviminin ilk günü "Pahela Baishakh"dolayısıyla Ankara'da etkinlik düzenlendi - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki: - "Türkiye'de gerçekleşen her türlü olumlu çalışma bizi mutlu etmektedir"

Bengal Güneş takviminin ilk günü "Pahela Baishakh" dolayısıyla başkentte etkinlik düzenlendi.

Bangladeş'te yaşayan tüm etnik grup ve dinleri bir araya getiren Bengal Güneş takviminin ilk günü dolayısıyla Keçirören'de düzenlenen etkinliğe Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Nihat Özçelik ve Türkiye'de eğitim gören Bangladeşli öğrencilerin yanı sıra çok sayıda Ankaralı katıldı.

Sıddıki, yaptığı konuşmada, ülkesinde yaşam standartları çok yüksek olmamasına rağmen Bangladeşlilerin çok mutlu insanlar olduğunu söyledi.

Bengali dilinin zengin olduğunu ve ülkesinde dünyaca tanınan şairlerin bulunduğuna dikkati çeken Sıddıki, Bangladeş'in son yıllarda sosyal ve ekonomik kalkınma içinde olduğunu anlattı.

Büyükelçi Sıddıki, Bangladeş ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye'de gerçekleşen her türlü olumlu iş bizi mutlu etmektedir ve Türkiye'nin kalkındığını görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Bangladeşli öğrenciler, renkli kıyafetleriyle yerel dans performanslarını sergiledi.

Gösterilerin ardından Bangladeş mutfağına özgü yemekler katılımcılara ikram edildi.

Bengal Güneş takviminin başlangıcı, her yıl 14 Nisan'da kutlanıyor. Bengal takvimi, miladi takvimi yaklaşık 600 yıl geriden takip ediyor. Bangladeş yeni yılı, bu ülke haricinde ülkenin yurt dışı misyonlarında da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Birçok farklı grup ve dine mensup kişilerin yaşadığı Bangladeş'te "Pahela Baikhakh", tüm kesimlerin ortak bayramı olması dolayısıyla önem arz ediyor.

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Ankara Bangladeş Keçiören yeni yıl

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