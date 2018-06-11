Bangladeş'in iftar geleneğini Ankara'da yaşatıyor

Bangladeş'te hurmanın yanı sıra domates ve salatalığa da yer verilen iftarlık sofralarını çeşitli bakliyatlar, yumurta ve patatesten yapılan köfteler, kırmızı etten yapılan bir tür kebap, yumurta ve yufka ile kızartılan "beguni" süslüyor.

Büyükelçilik konutunda küçük kızları, 88 yaşındaki annesi ve amcasının eşi ile ramazanı geçirdiklerini kaydeden Sıddıki, "Bangladeş halkı ve hükümeti adına şu mesajı vermek istiyorum: Sevgili ve dost Türk halkının ramazan ayını kutluyoruz." dedi.

Büyükelçi Sıddıki ve eşi Rashna Sıddıki, AA ekibini iftar sofralarında ağırlayarak Türkiye'deki ve ülkelerindeki ramazan gelenekleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlattı.

Soğan, nane ve mercimekten yapılan "piyaju" isimli köfte de iftar başlangıçlarının vazgeçilmezi olarak sofralarda yerini alıyor. Köftelerin lezzetini artırmak için yoğurtlu ve naneli sos tercih ediliyor.

Köftelerin aslında iftar sofraları için ağır olduğunu söyleyen Sıddıki, "Ancak bu tatlar, uzun süre tutulan oruçtan sonra damak tadının yerine gelmesi için tercih ediliyor." diye konuştu.

Bangladeş'te iftar sofralarını süsleyen iftariyeliklerin zaman zaman ana menüden daha zengin olduğuna dikkati çeken Sıddıki, sofralardaki içecekler hakkında da "Karpuzdan yapılan şerbetimiz var. Karpuz hem Türkiye'de hem Bangladeş'te yaygın. Badem ve süt karışımı bir içeceğimiz var. Bir de limon, şeker, tuz ve nane ile yapılan limonatamız var." dedi.

- Ramazan çorbası "Halim"

Bangladeş'te iftarda çorba olarak köri başta olmak üzere birçok baharatla karıştırılan tavuk ve çeşitli bakliyatla yapılan "halim" ikram ediliyor. Bangladeş sofralarında kırmızı ve beyaz et ile balığı aynı masada bulmak mümkün.

Ana yemek olarak Bangladeşliler geleneksel "Biryani" pilavına benzeyen "Dayhali" yer alıyor. Bu pilav, sığır eti, pirinç ve çeşitli baharatlarla hazırlanıyor.