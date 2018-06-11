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Bangladeş'in iftar geleneğini Ankara'da yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki ve ailesi, ülkesinin geleneksel yemeklerinin ikram edildiği ramazan sofrasında AA ekibini ağırladı - Bangladeş iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında "Beguni" ve "Piyaju" adı verilen köfteler bulunuyor - Bangladeşlilerin ramazanda en fazla tükettiği çorbanın başında "Halim" geliyor

DİLDAR BAYKAN - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki ve ailesi, ülkelerinin geleneksek yemeklerinin ikram edildiği zengin iftar sofralarını Ankara'daki evlerinde de yaşatıyor.

Büyükelçi Sıddıki ve eşi Rashna Sıddıki, AA ekibini iftar sofralarında ağırlayarak Türkiye'deki ve ülkelerindeki ramazan gelenekleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlattı.

Büyükelçilik konutunda küçük kızları, 88 yaşındaki annesi ve amcasının eşi ile ramazanı geçirdiklerini kaydeden Sıddıki, "Bangladeş halkı ve hükümeti adına şu mesajı vermek istiyorum: Sevgili ve dost Türk halkının ramazan ayını kutluyoruz." dedi.

Bangladeşlilerin oruçlarını genellikle Türkiye'deki gibi hurmayla açtıklarını dile getiren Sıddıki, İslam kültüründe sünnet olması nedeniyle iftara hurmayla başladıklarını kaydetti.

- Zengin iftar tabakları

Bangladeş'te hurmanın yanı sıra domates ve salatalığa da yer verilen iftarlık sofralarını çeşitli bakliyatlar, yumurta ve patatesten yapılan köfteler, kırmızı etten yapılan bir tür kebap, yumurta ve yufka ile kızartılan "beguni" süslüyor.

Soğan, nane ve mercimekten yapılan "piyaju" isimli köfte de iftar başlangıçlarının vazgeçilmezi olarak sofralarda yerini alıyor. Köftelerin lezzetini artırmak için yoğurtlu ve naneli sos tercih ediliyor.

Köftelerin aslında iftar sofraları için ağır olduğunu söyleyen Sıddıki, "Ancak bu tatlar, uzun süre tutulan oruçtan sonra damak tadının yerine gelmesi için tercih ediliyor." diye konuştu.

Bangladeş'te iftar sofralarını süsleyen iftariyeliklerin zaman zaman ana menüden daha zengin olduğuna dikkati çeken Sıddıki, sofralardaki içecekler hakkında da "Karpuzdan yapılan şerbetimiz var. Karpuz hem Türkiye'de hem Bangladeş'te yaygın. Badem ve süt karışımı bir içeceğimiz var. Bir de limon, şeker, tuz ve nane ile yapılan limonatamız var." dedi.

- Ramazan çorbası "Halim"

Bangladeş'te iftarda çorba olarak köri başta olmak üzere birçok baharatla karıştırılan tavuk ve çeşitli bakliyatla yapılan "halim" ikram ediliyor. Bangladeş sofralarında kırmızı ve beyaz et ile balığı aynı masada bulmak mümkün.

Ana yemek olarak Bangladeşliler geleneksel "Biryani" pilavına benzeyen "Dayhali" yer alıyor. Bu pilav, sığır eti, pirinç ve çeşitli baharatlarla hazırlanıyor.

Ülkesindeki iftar sofralarında çeşitli kebapların da yer aldığını söyleyen Sıddıki, " Maalesef çoğu kebabımızı yabancı ülkelerde yapamıyoruz. Hem malzeme bulmamız zor oluyor, hem de işi bilen ustalar yok. Türkiye'de de herkes Adana kebap yiyor ama yapamıyorsa... Bu durum Bangladeş'te de aynı." diye konuştu.

Bangladeş'te iftar sofralarında sebze yemeklerinin de tüketildiğini dile getiren Sefire Sıddıki, "Türkiye'de de sebze çok ama biz Bangladeş'teki sebzelerin çoğunu burada göremiyoruz. Bangladeş, sebze ve sebze yemekleri konusunda oldukça zengin." dedi.

- Bangladeş ramazanlarının vazgeçilmezi tatlılar

Tatlılar konusunda da ülkesinin zengin bir geleneğe sahip olduğunu kaydeden Sıddiki, Bangladeş'te en küçük lokantalarda bile en az 40 çeşit tatlı bulunduğunu anlattı.

Türkiye'deki ramazan kültürünü çok sevdiklerini söyleyen Sıddıki çifti, buradaki ramazan heyecanının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Bangladeş'teki sahurların kişilerin tercihlerine bağlı olduğunu belirten Rashna Sıddıki, genellikle şerbet içildiğini, Türkiye'deki gibi bir sofra kurulmadığını anlattı.

Allama Sıddıki de Bangladeş'te tıpkı Türkiye'deki gibi insanları sahura uyandırmak için davul çalınıp şarkı söylendiğini anlattı.

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