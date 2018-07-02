Bangladeş'te askeri uçak düştü: 2 ölü

Bangladeş'te askeri uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
"Dhaka Tribune"de yer alan habere göre yetkililer, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın eğitim uçuşu sırasında Jessore kentindeki Bookbhora gölü yakınlarında düştüğünü kaydetti.
Yetkililer, kazada uçakta bulunan 2 pilotun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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