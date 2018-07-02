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Bangladeş'te askeri uçak düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

Bangladeş'te askeri uçak düştü: 2 ölü

Bangladeş'te askeri uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

"Dhaka Tribune"de yer alan habere göre yetkililer, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın eğitim uçuşu sırasında Jessore kentindeki Bookbhora gölü yakınlarında düştüğünü kaydetti.

Yetkililer, kazada uçakta bulunan 2 pilotun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri uçak Bangladeş eğitim uçuşu

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