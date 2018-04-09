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Bangladeş'te öğrenciler "memur kotalarını" protesto ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Bangladeş'te öğrenciler "memur kotalarını" protesto ediyor

DAKKA (AA) - Bangladeş'te binlerce üniversite öğrencisi, resmi kurumlarda "ayrımcı" iş kotasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenliyor.

Dakka Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin önünde toplanan farklı okullardan binlerce öğrenci, oturma eylemi için Shahbagh kavşağına yürüyüşe geçti.

Bangladeş Öğrenci Hakları Koruma Konseyi, ülke çapında eylem kararı aldıklarını duyurdu.

Gösterinin organizatörlerinden Hasan el Mamun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talepleri karşılanana kadar gösterilere devam edeceklerini bildirdi.

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina hükümeti, memur kadrolarının yüzde 56'sının gazi yakınlarına ve azınlıklara verilmesini kararlaştırmıştı.

Bangladeş İstatistik Bürosuna göre, ülkede 2016-2017 mali yılında işsiz sayısı 2,7 milyondu.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş memuriyet

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