Bangladeş'te öğrencilerin protestosu kontak kapattırdı

Bangladeş'te binlerce öğrencinin, başkent Dakka'da 2 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını protesto etmesi nedeniyle ülke genelinde toplu ulaşım hizmetleri askıya alındı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, toplu taşıma çalışanları ve sahipleri, protestoların yol açtığı güvenlik endişesi nedeniyle ülke genelinde ulaşım hizmetlerine ara verdi.

Bangladeş Ulaşım Çalışanları Birliği Başkanı Mamun-ur-Rashid Bachchu, ulaşım hizmetlerinin askıya alındığını doğrulayarak, "Araçlar saldırıya uğruyor ve hasar görüyor. Araç sahipleri, yollardaki güvenlik eksikliği konusunda çok endişeli." dedi.

Bu şartlar altında pek çok güzergahtaki ulaşım hizmetlerinin bir sonraki bildirime kadar durdurulduğunu belirten Bachchu, tüm şoförlere, uygunluk sertifikası ve ehliyet gibi yasal belgeleri yanlarında bulundurmaları talimatı verdiklerini dile getirdi.

Ulaşım hizmetlerinin durması, başta başkent Dakka olmak üzere pek çok kentte hayatı felç etti.

- Ülkedeki öğrenci protestoları

Dakka'nın Kurmitola bölgesinde hafta sonu hız yapan bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için otobüs bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada 2 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.