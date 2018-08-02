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Bangladeş'te öğrencilerin protestosu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

Bangladeş'te öğrencilerin protestosu sürüyor

Bangladeş'te binlerce öğrencinin, başkent Dakka'da 2 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını protesto eylemleri devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, 5'inci gününe giren gösteriler, Dakka'da hayatı durma noktasına getirdi.

Protestolar sırasında bazı araçlara saldırıldığı, öğrencilerden bazılarının, otobüslerin plakalarını kontrol ettiği ve şoförlerin ehliyetlerini görmek istediği belirtildi.

Polisin göstericileri şehrin bazı bölgelerinden çıkarmamaya çalıştığı kaydedildi.

Bangladeş'te dün de kazaya neden olan otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin artırılmasını talep eden binlerce öğrenci, Dakka'da yolları kapatmıştı.

Bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıkmıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısında bulunarak, taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözü vermişti.

Dakka'nın Kurmitola bölgesinde hafta sonu hız yapan bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için otobüs bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada 2 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Dakka öğrenci protesto trafik kazası

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