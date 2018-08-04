Bangladeş'te öğrencilerin protestosu sürüyor

DAKKA (AA) - Bangladeş'te polis, başkent Dakka'da 2 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını protesto eden yüzlerce öğrenciye göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.
Dhaka Tribune'ün haberine göre, polisin Dakka'da toplanan öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmesi sonucu en az 26 kişi yaralandı. Öğrenciler de güvenlik güçlerine taş ve sopayla saldırdı.
Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Protestoların yol açtığı güvenlik endişesi nedeniyle dün toplu taşıma hizmetleri ülke genelinde askıya alınmıştı.
- Ülkedeki öğrenci protestoları
Dakka'nın Kurmitola bölgesinde hafta sonu hız yapan bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için otobüs bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada 2 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.
Kazaya neden olan otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin artırılmasını talep eden binlerce öğrenci, Dakka'da yolları kapatmıştı.
Protestolar sırasında bazı araçlara saldırıldığı, öğrencilerden bazılarının, otobüslerin plakalarını kontrol ettiği ve şoförlerin ehliyetlerini görmek istediği belirtilmişti.
Polisin göstericileri şehrin bazı bölgelerinden çıkarmamaya çalıştığı kaydedilirken, bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıkmıştı.
Bangladeş İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısında bulunarak, taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözü vermişti.
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