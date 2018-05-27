Bangladeş'te öğretmenliğe giriş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 70 kişi yakalandı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Pabna, Barishal, Rajshahi ve Bogura kentleri ile Jhenaidah bölgesinde aralarında okul müdürü ve öğretmenlerin de olduğu 70 kişi, öğretmenliğe giriş sınavında elektronik aygıt kullanarak cevapları vermek ve soru kağıtlarını sızdırmak da dahil olmak üzere haksız yollara başvurmaktan gözaltına alındı.

Polis, elektronik cihaz kullanarak sınav sırasında öğretmen adaylarına yardımcı olan ve soru kağıtlarını sızdıran onlarca kişinin yanı sıra Bogura şehrinde sınav merkezinde cep telefonu kullanan bazı adayları da gözaltına aldı.

Ülkede sınava giren onlarca kişinin sınavı iptal edilirken, gözaltına alanın şüphelilerden bazıları mahkemece tutuklandı.

Polisin Barishal şehrinde yaptığı baskında, çok sayıda elektronik cihaz, cep telefonu ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

