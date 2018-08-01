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Bangladeş'te ölümlü trafik kazası binlerce öğrenciyi sokaklara döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Bangladeş'te ölümlü trafik kazası binlerce öğrenciyi sokaklara döktü

DAKKA (AA) - Bangladeş'in başkenti Dakka'da iki öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle binlerce öğrenci sokaklara döküldü.

Hafta sonu hız yapan bir otobüsün iki öğrenciyi ezerek öldürmesinin ardından düzenlenen gösteriler 4'üncü gününe girdi.

Otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin arttırılmasını talep eden binlerce öğrenci, Dakka'da yolları kapattı. Bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıktı.

Öğrencilerin otobüslere de saldırdığı gösterilerde biri öğrenci 4 kişi gözaltına alındı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, düzenlediği basın toplantısında, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısında bulundu.

Han, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözünü verdi.

Dakka'nın Kurmitola bölgesinde, hız yapan bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için otobüs bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada 2 öğrenci olay yerinde yaşamını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.

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Bangladeş gösteri öğrenci trafik kazası

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