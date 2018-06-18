HABER

Bangladeş'te trafik kazası: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

Kamyonetle otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

Bangladeş'te bir kamyonetin yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şinhua Haber Ajansında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Nilphamari bölgesinde, arkasında yaklaşık 10 kişi taşıyan kamyonetle, bir yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Nilphamari Polisi Atikur Rahman, yaptığı açıklamada, kaza sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kamyonetteki kişilerin Ramazan Bayramı için pikniğe giden bir grup olduğu belirtildi.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Cuma gününe kadar sürecekMeteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Cuma gününe kadar sürecek
Hayvansever savcı: Eziyet edenlere hapis cezası verilmeliHayvansever savcı: Eziyet edenlere hapis cezası verilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Cuma gününe kadar sürecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Cuma gününe kadar sürecek

Uyurken üzerinden kamyon geçti!

Uyurken üzerinden kamyon geçti!

22. Dönem POMEM sınav giriş belgesi: Mülakat sınavı tarihi ve sınav yerleri sorgula!

22. Dönem POMEM sınav giriş belgesi: Mülakat sınavı tarihi ve sınav yerleri sorgula!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.