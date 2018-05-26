Bangladeş'te uyuşturucu operasyonları

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısının 60'ı geçtiği bildirildi.
Yetkililer ve yerel basın, Bangladeş genelinde düzenlenen operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Operasyonlarda 3 binin üzerinde kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan insan hakları örgütleri operasyonlardaki ölümleri yargısız infazlar olarak nitelendirdi.
Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi, uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu savundu.
Bangladeşli yetkililer iddiaları yalanlayarak, uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini bildirdi.
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