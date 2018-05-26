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Bangladeş'te uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Operasyonlarda ölenlerin sayısı 60'ı geçti, 3 binin üzerinde kişi gözaltına alındı

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısının 60'ı geçtiği bildirildi.

Yetkililer ve yerel basın, Bangladeş genelinde düzenlenen operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Operasyonlarda 3 binin üzerinde kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan insan hakları örgütleri operasyonlardaki ölümleri yargısız infazlar olarak nitelendirdi.

Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi, uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu savundu.

Bangladeşli yetkililer iddiaları yalanlayarak, uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş operasyon uyuşturucuyla mücadele

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