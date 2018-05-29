Bangladeş'te uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda 12 kişi daha öldürüldü.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, 9 bölgede yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi daha öldü.

Operasyonlarda Cumilla ve Kushtia bölgelerinde 3'er, Mymensingh bölgesinde 1 polis memurunun yaralandığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri, operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirdi.

Yetkililer, 27 Mayıs'ta, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ülke genelinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısının 70'i aştığını bildirmişti. Operasyonlarda 3 binin üzerinde kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

İnsan hakları örgütleri operasyonlardaki ölümleri yargısız infaz olarak nitelendiriyor. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi de uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu savunuyor.

Bangladeşli yetkililer ise iddiaları yalanlayarak uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini bildirmişti.

