HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bangladeş'te uyuşturucu operasyonları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Bangladeş'te uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda 12 kişi daha öldürüldü.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, 9 bölgede yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi daha öldü.

Operasyonlarda Cumilla ve Kushtia bölgelerinde 3'er, Mymensingh bölgesinde 1 polis memurunun yaralandığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri, operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirdi.

Yetkililer, 27 Mayıs'ta, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ülke genelinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısının 70'i aştığını bildirmişti. Operasyonlarda 3 binin üzerinde kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

İnsan hakları örgütleri operasyonlardaki ölümleri yargısız infaz olarak nitelendiriyor. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi de uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu savunuyor.

Bangladeşli yetkililer ise iddiaları yalanlayarak uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini bildirmişti.

PARTNERFırtına felaketi ülkeyi vurduFırtına felaketi ülkeyi vurdu
Yalova'da, sağanak mağduru üreticilere ziyaretYalova'da, sağanak mağduru üreticilere ziyaret
15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş uyuşturucuyla mücadele

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.