Bangladeş'teki öğrenci protestoları

Bangladeş'te 2 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını protesto gösterileri devam ederken, hükümet kara yolu ulaşımıyla ilgili yasa tasarısında bazı değişikliklere gitti.
Bangladeş basınında yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu Sekreteri Muhammed Şafiul Alam, Başbakan Şeyh Hasina'nın başkanlık ettiği bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni yasa tasarısına göre, trafik kazalarında ölüme sebebiyet verenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini aynı zamanda para cezası verileceğini dile getirdi.
Öte yandan, başkent Dakka'da bugün de devam eden protestolarda polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Ülkede bir haftadır süren öğrenci gösterilerinde yaralanan protestocu sayısı 50'ye çıkmıştı.
- Ülkedeki öğrenci protestoları
Dakka'nın Kurmitola bölgesinde geçen hafta sonu hız yapan bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için otobüs bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada 2 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.
Kazaya neden olan otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin artırılmasını talep eden binlerce öğrenci Dakka'da yolları kapatmıştı.
Protestolar sırasında bazı araçlara saldırıldığı, öğrencilerden bazılarının otobüslerin plakalarını kontrol ettiği ve şoförlerin ehliyetlerini görmek istediği belirtilmişti.
Polisin göstericileri şehrin bazı bölgelerinden çıkarmamaya çalıştığı kaydedilirken, bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıkmıştı.
Bangladeş İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısında bulunarak, taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözünü vermişti.
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