Bangladeş'teki uyuşturucu operasyonları

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 110'u geçti.
Dhaka Tribune'ün haberine göre, 3 bölgede yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi daha öldü.
Operasyonlarda şimdiye kadar 110'dan fazla kişinin öldüğü belirtildi.
Polis, bazı ölümlerin, rakip uyuşturucu kaçakçısı gruplar arasında çıkan çatışmalar sonucu meydana geldiğini ifade etti.
Moulvibazar bölgesinde çıkan çatışmada 3 polisin yaralandığı bildirildi.
Operasyonlarda 12 bin kişinin gözaltına alındığını açıklanmıştı.
Gözaltına alındıktan sonra özel mahkemelerde yargılanan uyuşturucu satıcılarının büyük bölümüne 7 gün ila 6 ay hapis cezası verildiği belirtilmişti.
İnsan hakları örgütleri, operasyonlardaki ölümleri yargısız infaz olarak nitelendiriyor. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi de uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu savunuyor.
Bangladeşli yetkililer ise iddiaları yalanlayarak uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini bildirmişti.
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